Rechtsradicaal die dreigde met aanslag na dood Willie Dille langer vast

DEN HAAG - Danny F. blijft dertig dagen langer vastzitten. De Schiedammer werd begin augustus opgepakt nadat hij op Facebook dreigde een aanslag te plegen. Hij deed dat nadat bekend werd dat het Haagse PVV-raadslid Willie Dille zelfmoord had gepleegd.

Na de zelfmoord van Dille reageerde de Schiedammer, die actief is binnen extreemrechtse kringen, op Facebook. 'Als dit geen drastische consequenties gaat hebben, pleeg ik zelf een aanslag', schreef hij. En: 'Ik ben hier bloedserieus klaar mee. Als de staat niets doet staat mijn lot vast.'

Het Openbaar Ministerie legt F. hem nu bedreiging met een terroristisch misdrijf ten laste en het opruien tot een terroristisch misdrijf. Ook had hij een vuurwapen dat eruit zag als een sleutelhanger in zijn bezit.



'Niet serieus bedoeld'

De advocaat van Danny F., Dirk Timmermans, laat dinsdag aan Omroep West weten dat zijn cliënt de dreiging met een aanslag niet serieus bedoeld heeft. F. schreef zijn boodschap in een besloten appgroep en op Facebook. 'Hij had nooit gedacht dat dit ooit naar buiten zou komen.'

Voor F. is het schrikken dat hij nu vastzit, zegt zijn advocaat. 'Hij wilde alleen maar de boosheid van zich afschrijven.'



Bewonderaar van Anders Breivik

Danny F. is actief in extreemrechtse kringen. Zo was op zijn Facebookprofiel te zien dat hij een bewonderaar is van Anders Breivik, de dader van de aanslagen in 2011 in Noorwegen waarbij 77 mensen om het leven kwamen.

