Gewonde bij steekpartij Wassenaar

De politie doet onderzoek in de Pieter Maritzstraat in Wassenaar. (Foto: Regio15)

WASSENAAR - Na een steekpartij aan de Pieter Maritzstraat in Wassenaar is dinsdagochtend een persoon lichtgewond geraakt. Een 21-jarige, kale jongen wordt nog gezocht.

De verdachte is voor het laatst gezien aan de Katwijkerweg, een paar kilometer verder dan de plek van de steekpartij.



Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat de verwondingen niet ernstig zijn. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis.