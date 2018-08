Alphense messenzwaaier wilde einde aan pesterijen: 'Ik was het gewoon zat'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ramon M. (45), de man die op 6 maart met twee grote messen dreigde tegen een groep leerlingen van het Scala College in Alphen aan de Rijn, zegt dat hij handelde uit zelfverdediging, omdat hij 'geterroriseerd' werd door de leerlingen. Drie weken daarvoor was hij mishandeld door een leerling van de school. 'Ik was wanhopig', zei M. dinsdag in de rechtbank.

Uit onderzoeken blijkt dat M. een persoonlijkheidsstoornis en ADHD heeft, schizofreen is en zwakbegaafd. Volgens de deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Zij adviseerden dan ook een tbs-behandeling en geen celstraf. Ook het Openbaar Ministerie wilde dit, bleek tijdens de zitting. De rechtbank wees die eis af.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste, na aandringen van de rechter, om toch met een strafeis te komen: een celstraf van een half jaar, waarvan vijf maanden en acht dagen voorwaardelijk. Waardoor M., bij een veroordeling niet meer de cel in zou hoeven. Ook wil het OM een behandeling voor M. van een jaar. Tijdens de behandeling moet hij verplicht meewerken aan urinecontroles.



Mishandeld

M. woonde in een project voor begeleid wonen van Rivierduinen, in de buurt van het Scala College. Er waren al langer problemen tussen de bewoners van het project en groepen leerlingen van de school, bleek tijdens de zitting. 'Ze werden gepest en er was treitergedrag. Het waren makkelijke slachtoffers', zei de rechter. Ook de politie was op de hoogte van de pesterijen.

M. houdt vol dat hij twee keer mishandeld is door leerlingen. Een keer zou daarbij gebruik zijn gemaakt van een kruk, zei zijn advocaat. Van één mishandeling deed hij aangifte bij de politie. Op 6 maart knapte er iets bij hem, zei zijn advocaat. Zij sprak van 'actie en reactie'. M. ging met twee messen op zak naar het schoolplein. 'Ik kreeg een soort blackout', zei hij.



Twee grote keukenmessen

Op camerabeelden is te zien hoe M. het plein oploopt, iets roept naar een groep leerlingen en daarna twee grote keukenmessen uit zijn zak trekt. Vervolgens wordt hij achterna gezeten door de scholieren. Ze gooien dingen naar hem, onder meer een fiets. M. slaat op de vlucht. Hij wordt even later aangehouden door de politie.

Als de rechter vraagt waarom M. de messen bij zich had, antwoordt hij: 'Ik was angstig en wanhopig. Ik werd uitgescholden en getreiterd. Ik was het gewoon zat, ik wilde dat het ophield.'



'Ontoerekeningsvatbaar'

De officier van justitie vraagt zich af: 'Hoe haalt u het in uw hoofd om met messen het schoolplein op te lopen? Dit had heel anders kunnen aflopen. Wat als er agenten waren met een wapen? Ik kan het wel verklaren, maar begrip ervoor heb ik niet', zegt de officier doelend op de psychische druk die de pesterijen bij M. veroorzaken.

De advocaat denkt dat M. volledig ontoerekeningsvatbaar is, zij eiste dan ook ontslag van rechtsvervolging. 'Hij verdient geen hele hoge straf, maar een behandeling.' Over twee weken doet de rechter uitspraak. De leerling van het Scala College moet in september voor de rechter komen. Dat zal achter gesloten deuren gebeuren, omdat de verdachte minderjarig is.