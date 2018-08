Glas op de weg: verbindingswegen A4 en A13 dicht bij Prins Clausplein

DEN HAAG - Vanwege glas op de weg zijn de verbindingswegen naar de A4 en de A13 richting Delft sinds dinsdagmiddag 12.30 uur afgesloten bij knooppunt Prins Clausplein.

Bestemmingsverkeer wordt geadviseerd te keren bij Leidschendam. Vanwege de afsluiting van de verbindingswegen is een file ontstaan.

Het glas kwam op de weg terecht nadat een vrachtauto die een glascontainer vervoerde, begon te slingeren. Dat laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. 'Daardoor is de vrachtwagen een deel van zijn lading glas verloren.' Volgens Rijkswaterstaat 'gaat het nog wel even duren' voordat het glas weg is op de verbindingswegen.