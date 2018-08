Zonnepanelen in de regio soms niet geregistreerd, consument loopt geld mis

REGIO - Ongeveer een kwart van de zonnepanelen in Zuid-Holland wordt niet geregistreerd bij de netbeheerder, blijkt uit een steekproef van Stedin. De netbeheerder roept consumenten op om de panelen alsnog te registreren, onder andere omdat de consument nu geld misloopt.

Volgens Stedin is het belangrijk dat het precies duidelijk is hoeveel zonnepanelen er zijn. 'Anders hebben we niet genoeg capaciteit op het elektriciteitsnet om de opgewekte zonne-energie weg te transporteren en kan het gebeuren dat de consument niet over de opgewekte stroom kan beschikken', zegt een woordvoerder van Stedin tegen de NOS.

Daarbij kunnen mensen een deel van de investering terugverdienen door de opgewekte zonne-energie terug te leveren aan het energienet. De consument krijgt hiervoor een bedrag per kilowattuur. Als de zonnepanelen niet geregistreerd zijn, gebeurt dit niet.



Consument beter informeren

Waarom een kwart van de consumenten de zonnepanelen niet registreert, is niet duidelijk. Stedin denkt dat mensen niet altijd weten dat dat moet en wil de consument beter gaan informeren.

De ontbrekende registraties leveren op dit moment nog geen grote problemen op, maar Stedin verwacht dat dit wel kan gebeuren. 'Het aantal zonnepanelen groeit enorm, zeker door het aantrekken van de economie. Daarmee neemt het aantal panelen dat niet wordt geregistreerd ook toe', aldus de woordvoerder van Stedin.

