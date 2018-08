Zaak tegen verongelukte oud-imam helemaal stopgezet

DEN HAAG - De Haagse rechtbank heeft de fraudezaak tegen de verongelukte oud-imam Abdullah Haselhoef helemaal stopgezet. De strafzaak tegen hem was al komen te vervallen.

Het OM wilde geld van hem afpakken dat hij verdiend zou hebben met zijn gastouderbureau Family House uit Den Haag. Die ontnemingszaak gaat ook niet door. Volgens het OM zou hij door gesjoemel onterecht 685 duizend euro aan kinderopvangtoeslagen geïncasseerd hebben. Bij de Haagse rechtbank had het OM een zogenaamde ontnemingsvordering ingediend, om Haselhoef dit bedrag af te pakken. Er was al een eerste zitting geweest. Dinsdag zou de ontnemingszaak herpakt worden.

Tijdens een korte zitting erkende het OM dat, met de dood van Haselhoef, het geld niet meer teruggevorderd kan worden. De rechtbank besloot daarop om ook de ontnemingszaak stop te zetten.



Ongeluk met spookrijder

Haselhoef kwam op 10 juni op 49-jarige leeftijd om het leven op de A16 bij Breda, tijdens een ongeluk met een spookrijder. Hij was nog in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling tot 20 maanden cel vanwege de fraude met de toeslagen. De strafzaak is door zijn overlijden al stopgezet.

Haselhoef verwierf landelijke bekendheid na de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Hij ontpopte zich toen als imam die sprak namens Nederlandse moslims. Later bleek dat hij niet de papieren had om zich imam te mogen noemen.