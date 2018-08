Deel dit artikel:











Honderden mensen bij afscheid van in Thailand omgekomen Floris (21): 'Flo, bedankt dat je er was' Honderden mensen herdenken Floris. Foto: ASMedia Floris Wever is herdacht bij de club. Foto John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Floris Wever, de speler van hockeyclub Alphen (HCA) die twee weken geleden in Thailand overleed na een ernstig scooterongeluk, is dinsdagmiddag in zijn woonplaats Bodegraven begraven. Voorafgaand aan de begrafenis was er een drukbezochte dienst bij zijn vereniging in Alphen aan den Rijn.

Op veld drie van HCA was er eerst gelegenheid tot condoleren, gevolgd door een emotionele herdenkingsdienst. 'Bedankt voor alle mooie momenten', zei een van de sprekers. 'Bedankt voor alle herinneringen. Flo, bedankt dat je er was.' Na de dienst vormden de honderden aanwezigen een erehaag om afscheid te nemen van Floris terwijl het nummer 'Zo Stil' van BLØF te horen was. Vanuit Alphen aan den Rijn werd het lichaam van Floris daarna naar Bodegraven gebracht, waar hij is begraven.

Aanrijding De 21-jarige Floris Wever was met een vriend in Thailand op vakantie toen het op maandag 6 augustus mis ging. Hij werd in een onoverzichtelijke bocht in de stad Pai aangereden door een vrachtwagen en raakte zwaargewond. Twee dagen later overleed hij in het ziekenhuis in het bijzijn van zijn ouders. LEES OOK: Haagse Gitta Scheenhouwer (27) doodgereden in Melbourne: 'Overweldigend verdriet'