College Westland komt met raadsmemo over kwestie 'Polenhotel'

WESTLAND - Het Westlandse college van burgemeester en wethouders gaat een zogeheten raadsmemo schrijven voor de gemeenteraad over de komst van een tweede Polenhotel in de gemeente. Dat schrijft mediapartner WOS. In de memo moet voor de raad onder meer duidelijk worden wat voor een vergunningaanvraag er precies ligt en hoe ermee zal worden omgegaan.

Ook komt er in het stuk meer informatie over het voorbereidingsbesluit waarover vorige week dinsdag in het geheim door de raad is besloten. Verder is het de vraag of de geheimhouding rond dit dossier geschonden is door raadsleden en of dat bestuurlijke gevolgen moet hebben.

De gemeenteraad van Westland werd afgelopen week teruggeroepen van reces om te spreken over een 'gat' in het bestemmingsplan voor het meest westelijke gedeelte van industriegebied Honderdland in Maasdijk. Het plan kon nogal ruim geïnterpreteerd worden, waardoor er niet alleen een normaal hotel, maar ook een arbeidsmigrantenhotel kon komen.



Slimme ondernemer

De raad is in meerderheid tegen de komst van een dergelijke overnachtingsplaats omdat ze de arbeidsmigranten graag meer willen verspreiden over de gemeente. Er is nu al een 'Polenhotel' in Maasdijk. Door het besluit te nemen dacht de raad en het college dat er geen gebruik meer kon worden gemaakt van dat gat, maar een slimme ondernemer was het gemeentebestuur te slim af en verstuurde alsnog op tijd een aanvraag voor de bouw van een arbeidsmigrantenhotel.

Raadsleden beschuldigden elkaar er vorige week ook van dat er inhoudelijk gelekt zou zijn uit de besloten vergadering van dinsdag. Daartoe kwam het CDA, gevolgd door VVD en LPF, met de vraag of burgemeester Van Ardenne een onderzoek kan doen naar lekkende raadsleden. In het raadsmemo volgt daar dus meer over.