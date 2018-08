Deel dit artikel:











West Wekker: autohandelaar hoort straf en veel mannelijke studenten in Delft Vrouwe Justitia (foto: ANP/bewerking: Omroep West)

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is woensdag en dat betekent dat de week weer doormidden is. Een autohandelaar uit Boxtel krijgt vandaag te horen wat zijn straf is na het verkopen van auto's van zijn overleden broer. Verder heeft het CBS cijfers naar buiten gebracht over mannelijke en vrouwelijke studenten. Waar zijn meer mannen dan vrouwen en andersom?

Wat kun je vandaag verwachten?

Een 30-jarige autohandelaar uit Boxtel zou 36 auto's van zijn broer uit Den Haag na diens overlijden verpatst hebben. Hij stak het geld in eigen zak, terwijl de weduwe van de Hagenaar niets van het geld ontving. Zij was alleen de erfgenaam. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 180 uur werkstraf.

In Delft zijn er nog altijd meer mannelijke dan vrouwelijke studenten. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag naar buiten heeft gebracht. In de stad is, ondanks de toenemende belangstelling van jonge vrouwen voor technische studies, een (jonge) mannenoverschot. Op de honderd vrouwen (van 20 tot 25 jaar) zijn in Delft 170 mannen.

Het weer: De dag begint grijs, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag is het vrij zonnig en wordt het zo'n 23 graden. Beeld: MeteoGroup Wat je nog moet weten:

Champignons worden voor veel te weinig geld verkocht. Kwekers gaan eraan onderdoor, zegt land- en tuinbouworganisatie LTO. In de winkel betaalt de consument gemiddeld 82 cent voor een bakje champignons van Nederlandse kwekers, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar dat moet volgens LTO minimaal 99 cent zijn. Als de prijzen die kwekers voor hun champignons krijgen niet stijgen, bestaat de Hollandse champignon over 5 jaar niet meer, vreest de organisatie.

Prijzen voor behandelingen in het ziekenhuis zijn nog steeds vaak geheim, ondanks de belofte van toenmalig minister Edith Schippers dat ze openbaar zouden worden. Dat schrijft NRC na navraag bij vijf zorgverzekeraars. Patiënten kunnen daardoor nog niet altijd vergelijken wat een operatie of behandeling kost in verschillende ziekenhuizen en bij verschillende zorgverzekeraars.

De zwemtocht die Maarten van der Weijden de afgelopen dagen maakte langs Friese steden heeft tot nu toe ruim 3,5 miljoen euro opgebracht. De zwemmer maakte het bedrag gisteravond bekend in het tv-programma Laat op één. Dit betekent dat er in één dag een miljoen euro is bijgekomen. Het geld gaat via KWF Kankerbestrijding naar elf speciale projecten.

Vanavond op TV West: Knooppunt Holland

In tien afleveringen fietst Johan wekelijks een route door natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Hij doet dit samen met een bekende of inspirerende Nederlander en onderweg bezoeken zij natuurgebieden, mooie dorpjes, picknicken ze in een weiland of ontdekken samen adembenemende plekken in onze provincie. Deze week fietst Johan met Bert van Leeuwen in de Krimpenerwaard.

In tien afleveringen fietst Johan wekelijks een route door natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Hij doet dit samen met een bekende of inspirerende Nederlander en onderweg bezoeken zij natuurgebieden, mooie dorpjes, picknicken ze in een weiland of ontdekken samen adembenemende plekken in onze provincie. Deze week fietst Johan met Bert van Leeuwen in de Krimpenerwaard.