Ongeopende brief aan Otto Frank tentoongesteld: 'Ik denk dat hij nooit geopend wordt'

DEN HAAG - Het is nog maar de vraag of de ongeopende brief aan Otto Frank ooit geopend zal worden. De brief, gericht aan de vader van Anne Frank, ligt sinds zaterdag tijdelijk in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Op 21 september wordt de brief geveild: het is dan aan de nieuwe eigenaar of de brief wel of niet wordt gelezen.

De brief is afkomstig van een verzekeringsmaatschappij. In 1942 werd het poststuk gestuurd naar het Merwedeplein in Amsterdam, waar het gezin Frank toen al niet meer woonde. De familie zat verscholen in het Achterhuis, waardoor de brief Frank nooit bereikte.

'Op de achterkant kunnen we net lezen dat er geen ander adres in de wijk bekend was, dus de postbezorging heeft verschillende pogingen gedaan om hem te bezorgen, maar dat is niet gelukt', zegt Anja Tollenaar, conservator van het Museum voor Communicatie.



Wel of niet openen

De brief verdween lange tijd op de achtergrond, maar werd laatst ontdekt door de medewerkers van een veilinghuis. Nog steeds is de brief ongeopend en dus is niet duidelijk wat er in staat. Het kan gaan om een polisblad, maar misschien wel om een levensverzekering.

Een van de museumbezoekers denkt dat de brief wel geopend zal worden. 'Als je toch zo nieuwsgierig bent dat je hem wilt kopen, dan wil je hem ook wel openmaken.' Haar vader heeft een andere mening. 'Iets wat je nog niet weet, is spannender. Dan zit er een geladenheid in. Ik denk dat hij nooit geopend wordt.'



Bijzondere brief

Ongeacht de vraag waar de brief over gaat, is het volgens Sarah-Jane Earle van het Museum voor Communicatie een bijzondere brief. 'Hij is gekoppeld aan de bekende familie Frank uit de Tweede Wereldoorlog. Uit posthistorisch oogpunt is het een bijzondere brief vanwege alle stempels die erop zitten en vanwege het feit dat hij nog helemaal niet geopend is. En een stukje spanning natuurlijk.'

Earle hoopt dat de brief ergens terecht komt waar meerdere mensen hem kunnen blijven zien. 'Ik zou het vooral leuk vinden als hij te zien blijft voor het algemene publiek.' Op 21 september wordt de brief geveild door Veilinghuis Corinphila in Amstelveen.

LEES OOK: Ongeopende brief aan Otto Frank te zien in Museum voor Communicatie