Voormalig Quote 500-bendelid blijft in de cel

DEN HAAG - Rocky L. (35), één van de drie broers uit de Haagse Quote 500-bende en zijn medeverdachte Bobby van den B. (26) blijven in de cel. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. Hij vindt het gevaar dat de twee opnieuw de fout in gaan te groot.

De rechter zei wel dat de verdachten mogelijk vrijkomen als er op de volgende zitting nog steeds geen datum is vastgesteld voor een inhoudelijke behandeling.

Het Openbaar Ministerie wil de zaken in een tweedaagse zitting tegelijk met een andere zaak behandelen. Daarin moeten drie verdachten terecht staan. L. en Van den B. worden verdacht van zes inbraken. Zo zouden ze ingebroken hebben bij een villa in het Gelderse Wijchen en probeerden ze het ook bij kapitale huizen in Noordwijkerhout en Beekbergen. Daar gooiden ze een steen door de ruit. In alle drie de gevallen zou er niks zijn buitgemaakt.

Diefstallen Naast de woninginbraken vervolgt het OM de twee ook voor het stelen van gereedschap uit bestelbusjes in Den Haag en Ridderkerk. En het pikken van een televisie uit een busje in Zoetermeer. De tv werd later bij Rocky L. thuis gevonden. De advocaat van L. verbaasde zich tijdens de zitting dat er na de inbraken geen sporen zijn veiliggesteld: 'Er is geen DNA en er zijn geen vingerafdrukken.' Hij wilde dat L. zijn proces in vrijheid zou afwachten, omdat volgens de raadsman de kans bestaat dat het voorarrest langer zal zijn dan een uiteindelijke straf. De rechter zag dat anders. Hij liet meewegen dat L. een strafblad van 21 pagina's heeft en achtte het gevaar voor herhaling te groot.

Verzorging Van den B. wilde vrijkomen zodat hij bij zijn moeder kon zijn, die heeft verzorging nodig. Maar de rechter vond dat zijn persoonlijk belang minder zwaar weegt dan het strafrechtelijke belang. 'Dat uw moeder zorg nodig heeft is duidelijk, maar u bent niet de enige die dat kan doen.'





