Grote sein- en wisselstoring Amsterdam veroorzaakt problemen in onze regio Een intercitytrein van NS (Foto: Omroep West)

REGIO - Door een grote sein- en wisselstoring rijden dinsdagavond geen treinen van en naar Amsterdam, Schiphol en stations in de omgeving. De storing veroorzaakt ook in onze regio problemen. Zo vertrekken treinen vanaf de stations in onder andere Den Haag, Leiden en Sassenheim niet richting de hoofdstad.

De NS adviseert treinreizen uit te stellen of een alternatief te vinden. Het treinverkeer rond Amsterdam is de rest van de avond flink verstoord. Het is onduidelijk wat de gevolgen precies zijn en tot hoe lang de storing daadwerkelijk zal duren. Reizigers proberen nu richting Amsterdam te komen, of juist er weg te raken, door op social media massaal te vragen om een lift.