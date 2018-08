LSVb: 'Studentenkamer Den Haag bijna duurste van Nederland'

DEN HAAG - Studentenkamers zijn in Den Haag bijna het duurste van Nederland. Alleen in Amsterdam betalen studenten meer voor hun kamer. Dat blijkt uit onderzoek van de studentenvakbond LSVb. Leiden staat op de tiende plek, Delft op nummer elf.

In Den Haag betaalt de student voor een kamer van bijna negentien vierkante meter gemiddeld 375,56 euro. Volgens de studentenvakbond is dat - ook weer gemiddeld - dik 116 euro te duur. De meeste kamers worden door particulieren verhuurd.

De PvdA in de Haagse gemeenteraad heeft naar aanleiding van dit onderzoek om een debat gevraagd dat volgende week al moet plaatsvinden. De partij is van mening dat de gemeente meer moet doen aan de woningnood onder studenten.



'Het mag gewoon niet'

'Er is al grote woningnood in de stad', zegt fractievoorzitter Martijn Balster. 'En dat zie je dan terug bij studentenwoningen'. Het gaat volgens hem niet alleen om de prijs van een kamer. 'We hebben een puntensysteem waarmee kamerhuur mag worden vastgesteld. In Den Haag betalen studenten vaak meer, en dat mag gewoon niet.'

Uit het onderzoek blijkt volgens de LSVb dat een kamer in Den Haag gemiddeld 60 euro 'illegaal' te duur is. Daarmee staat de stad op de derde plaats van steden waar kamers voor teveel geld worden verhuurd. Leiden komt op nummer vier.



'Pak de kleine verhuurder aan'

'We willen dat het college meer gaat bouwen', herhaalt Balster één speerpunten van het PvdA programma van de verkiezingen. 'Maar', voegt hij eraan toe, 'de gemeente moet ook de kleine particuliere verhuurders aanpakken als ze te hoge huren vragen. Studenten weten vaak niet eens dat hier tegen in beroep kunnen gaan. Zeker buitenlandse studenten niet.'

