'Mannenoverschot' onder studenten in Delft blijft stijgen

REGIO - In Delft zijn er nog altijd meer mannelijke dan vrouwelijke studenten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de stad is, ondanks de toenemende belangstelling van jonge vrouwen voor technische studies, een (jonge) mannenoverschot.

Op de honderd vrouwen (van 20 tot 25 jaar) zijn in Delft 170 mannen. En dat is zelfs een stijging ten opzichte van de vorige meting, in 2008. Toen waren het namelijk 161 mannen.

In Leiden ligt het heel anders, daar is juist een vrouwenoverschot. In de Sleutelstad zijn er 74 mannen op de honderd vrouwen. Vergeleken met Delft is dat een behoorlijk verschil.



In Den Haag valt het mee

De stad in onze regio waar het aantal bijna gelijk is, is Den Haag. Daar is de verhouding 93 mannen op honderd vrouwen. Het CBS wijt het vrouwenoverschot in onder andere Leiden en Den Haag aan de jongere leeftijd waarop vrouwen het ouderlijk huis verlaten en op kamers gaan. Mannen blijven langer thuis wonen.

In Leiden, Delft en Den Haag zijn ook dit jaar weer veel studenten op zoek naar een kamer. De druk op de woningmarkt is erg groot en veel studenten betalen daarom noodgedwongen teveel voor een kamer of blijven langer thuis wonen. In Den Haag zijn de kamers bijna het duurste van Nederland.