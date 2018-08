Deel dit artikel:











Comeback bezorgt Noordwijk plek in hoofdtoernooi KNVB-beker Noordwijk knokte zich knap terug (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJK - Noordwijk heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De kersverse derdedivisionist boekte dinsdagavond een knappe overwinning op IJsselmeervogels. Noordwijk knokte zich in Spakenburg terug van een 2-0 achterstand en trok in de verlenging de overwinning over de streep: 2-3.

Het begin van Noordwijk was niet veelbelovend. IJsselmeervogels kwam al na drie minuten spelen op voorsprong en verdubbelde deze vlak voor rust. In de tweede helft liet Noordwijk van zich horen. Emiel Wendt kopte de aansluitingstreffer binnen en twee minuten voor tijd sleepte Nick van Staveren met de 2-2 een verlenging uit het vuur. Diezelfde Van Staveren kroonde zich uiteindelijk tot matchwinner. In de tweede helft van de verlenging schoot hij zijn ploeg naar de overwinning. Afgelopen weekend plaatsten Rijnsburgse Boys en Scheveningen zich al voor het hoofdtoernooi. FC 's-Gravenzande is dinsdagavond uitgeschakeld door Excelsior Maassluis. Scoreverloop IJsselmeervogels - Noordwijk 2-3 (2-0): 1-0 Olijfveld, 2-0 Markiet, 2-1 Wendt, 2-2 Van Staveren, 2-3 Van Staveren