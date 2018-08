Goudse Vogelbuurt is afval op straat meer dan zat

GOUDA - Bewoners in de Goudse Vogelbuurt hebben genoeg van het afval dat naast de speciaal daarvoor bestemde afvalcontainers wordt gedumpt. Voor het weggooien van een vuilniszak moet je 1,50 euro betalen. Maar blijkbaar heeft niet iedereen daar zin in.

En dus stapelen de vuilniszakken zich op naast de afvalcontainers. Ook tijdens de zomer als veel mensen op vakantie zijn. Tot ergernis van de werkgroep Vogelbuurt Veilig, die het probleem heeft aangekaart bij de gemeente.

Als reactie op vragen van Omroep West verwijst de gemeente dinsdag naar het college, dat wil alleen reageren op de brief van de bewoners. Maar als we 's avonds de Vogelbuurt in gaan, blijkt dat de gemeente niet stil heeft gezeten, want de rotzooi die eerder nog op straat stond blijkt opgeruimd. Alleen was dat van korte duur, want er staat alweer een nieuwe vuilniszak naast de afvalcontainer.



Handhaven en camera's ophangen

Volgens de bewoners zijn de problemen begonnen met het nieuwe systeem van de afvalcontainers. Om een vuilniszak weg te kunnen gooien heb je een pasje nodig. Hiermee wordt geregistreerd hoeveel vuilniszakken elk huishouden weggooit. Voor elke weggegooide zak wordt 1,50 euro in rekening gebracht. En ja, dat is blijkbaar voor sommige bewoners dus veel geld.

De werkgroep Vogelbuurt Veilig wil daarom dat de gemeente Gouda meer gaat handhaven, dus meer controleren en vaker boetes uitdelen. Sommige afvalcontainers, die verdekt opgesteld zijn, moeten verplaatst worden, zodat ze beter zichtbaar zijn. En op de plekken waar de meeste overlast is, moeten camera's worden gehangen zodat duidelijk wordt wie de vuilniszakken op straat zet.