Automobilist rijdt lantaarnpaal uit de grond De schade was aanzienlijk. (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - In de Vrijbanselaan in Rijswijk is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uit de bocht gevlogen. De auto ramde een lantaarnpaal. Die knakte door de klap volledig om.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Er zou geen ander verkeer bij betrokken zijn geweest. De twee inzittenden van de auto zijn volgens nieuwssite Regio15 'wonder boven wonder niet gewond geraakt'. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld. Vanwege de werkzaamheden werd de weg enige tijd afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.