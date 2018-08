'Duinpolderweg veroorzaakt meer problemen dan dat het iets oplevert'

Er was veel ophef over de Duinpolderweg. (Foto: Omroep West)

HILLEGOM - GroenLinks in Zuid-Holland houdt hoop dat de Duinpolderweg bij Hillegom niet kan worden doorgetrokken tot de duinen. Niet omdat de geplande weg door kostbare bollenvelden loopt, maar omdat het naastgelegen, beschermde duingebied wordt bedreigd.

Statenlid Berend Potjer (GroenLinks) baseert zich op berekeningen van de Stichting Duinbehoud, zegt hij woensdag in Muijs in de Morgen op Radio West. Daaruit zou blijken dat de luchtvervuiling met stikstof in de beschermde Amsterdamse Waterleidingduinen volgens Europese normen veel te hoog zou worden.

Verkeer stoot stikstof uit in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden. Deze stoffen verspreiden zich in het milieu en zorgen, bij te hoge concentraties, voor overbemesting. Planten die bij deze stoffen gedijen, gaan dan domineren waardoor stikstofgevoelige soorten kunnen verdwijnen. Juist in natuurgebeiden zijn dat de beschermde, zeldzame planten.



‘In strijd met Europese regels’

De Amsterdamse Waterleidingduinen bij De Zilk zijn onderdeel van het Europees beschermde Natura 2000-gebied. Volgens de Stichting Duinbehoud is de stikstofbelasting in dat gebied nu al veel te hoog. 'De luchtvervuiling in de huidige situatie al tot onacceptabele effecten op de plantengroei in de duinen.'

Stichting Duinbehoud wijst op een recent uitgekomen advies van de Europese advocaat-generaal aan het Europese Hof van Justitie. 'Volgens de advocaat-generaal moet op het tijdstip waarop toestemming wordt verleend voor een project al definitief vaststaan dat de totale belasting van het gebied door stikstof onder de grenswaarde blijft,’ legt Potjer uit. ’Voor de Duinpolderweg is dat nog op geen enkele manier veiliggesteld. De grote toename van stikstof door de Duinpolderweg is onaanvaardbaar en in strijd met de Europese regelgeving.'



‘Eigenlijk wil niemand die weg, alleen Hoofddorp’

Potjer meent dat het doortrekken van de Duinpolderweg 'meer problemen veroorzaakt dan dat het iets oplevert'. 'Toch zijn er een paar mensen die heel graag doorzetten. Bijvoorbeeld de wethouder van Hoofddorp. Die wil eigenlijk een rondweg om Hoofddorp heen, maar dat wil hij niet zelf betalen. Dus heeft hij er een provinciaal project van gemaakt. Maar Noord-Holland wil het ook niet in haar eentje betalen. Die heeft er een ínterprovinciaal project van gemaakt, zodat Zuid-Holland er ook aan moet meebetalen.'

Maar Zuid-Holland is er volgens Potjer wat minder happig op. 'Omdat eigenlijk alles erop wijst dat het voor Zuid-Holland meer problemen veroorzaakt, dan dat het iets oplevert. De bevolking wil het ook helemaal niet. Hillegom zit er niet op te wachten, evenals Zwaanshoek en ook andere dorpen in de regio. Dus hopelijk nemen we in september het besluit om het definitief niet door te laten gaan.'

