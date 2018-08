Nieuwe film met Waldemar Torenstra wordt opgenomen in Leiden

LEIDEN - Pak de tissues en popcorn er maar vast bij, want er komt een nieuwe feelgoodfilm aan. En die nieuwe film, Singel 39, wordt voor een groot deel opgenomen in Leiden.

Singel 39 gaat over Mo, die zich helemaal op haar medische carrière heeft gestort. Als ze eindelijk haar bul op zak heeft, gaat haar vriend ervandoor met een ander. 'Ze is 39 en single, maar Mo weigert bij de pakken neer te zitten en bedenkt dat ze haar familieleven net zo moet kunnen plannen als haar medische carrière', staat op de site van filmproducent Millstreet Films.

Millstreet Films is onder meer de producent van films Soof, Loft en Gooische Vrouwen. In deze nieuwe filmen spelen sterren Lies Visschedijk en Waldemar Torenstra.



Figurant gezocht

De cast van de film is alleen nog niet compleet. De filmmaatschappij is nog op zoek naar een jonge versie van de hoofdrolspeler. Voor de opnames op 17 september in Leiden wordt gezocht naar een 'stevige jongen van 20 jaar oud met bruine haren', aldus de Facebookpagina van Multa Casting.

Singel 39 moet in het voorjaar van 2019 in de bioscoop draaien.