Politie zoekt bootdieven in Westland Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

KWINTSHEUL - In Kwintsheul is in de nacht van dinsdag op woensdag een gestolen motorboot achtergelaten. Ondanks dat het vaartuig weer terug naar de eigenaar kan, doet de politie tóch onderzoek om de dieven te achterhalen.

Rond 3.00 uur werd door iemand een melding gedaan dat twee donker geklede personen aan het varen waren. Agenten konden de boot daarna niet meer vinden. Niet veel later werd de politie opnieuw gebeld door iemand die zag dat twee personen een boot achterlieten in Kwintsheul. Het vaartuig werd inderdaad aangetroffen onder een brug aan de Wateringkade en bleek eerder in de nacht te zijn gestolen. Om de dieven te vinden is de politie nu op zoek naar getuigen. Onder meer mensen die mogelijk camerabeelden hebben krijgen het verzoek te helpen bij het onderzoek.