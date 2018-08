Deel dit artikel:











Arrestatieteam houdt man aan na dreigen met vuurwapen De politie ging massaal naar de Klokbekerkreek. (Foto: Regio15)

WASSENAAR - Een arrestatieteam heeft in Wassenaar een 57-jarige man aangehouden. De politie was dinsdagavond gewaarschuwd dat in een huis aan de Klokbekerkreek iemand werd bedreigd met een vuurwapen.

Daarop gingen meerdere agenten en een arrestatieteam naar de Klokbekerkreek. In het huis werden twee wapens gevonden: een geweer en een nepwapen. De Wassenaarder is naar het politiebureau gebracht. De verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commisaris.