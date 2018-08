Deel dit artikel:











Man (21) zwaargewond na val door lichtkoepel Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht | Foto: District8

DELFT - In de Nassaulaan in Delft is dinsdagavond een man door een lichtkoepel van een dak gevallen. 'Het slachtoffer, een 21-jarige man uit Delft, is met spoed naar een ziekenhuis gebracht', laat een politiewoordvoerder weten.

Volgens getuigen gebeurde het ongeluk rond 22.00 uur tijdens een studentenfeestje en viel de man vier meter naar beneden. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend.