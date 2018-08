Deel dit artikel:











Het is D-day: Dion Beukeboom valt werelduurrecord aan Dion Beukeboom. (Foto: Omroep West)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Woensdag om 21.00 uur Nederlandse tijd, 14.00 uur plaatselijke tijd in Mexico, gaat Dion Beukeboom het werelduurrecord wielrennen aanvallen. Zijn grote doel is om minimaal één meter verder te komen dan voormalig olympisch kampioen en Tour de France-winnaar Bradley Wiggins (54,526 kilometer) deed in 2015, schrijft mediapartner Studio Alphen.

En dat gaat Beukeboom doen op een op maat gebouwde fiets van een Alphense fietsenwinkel GekvanFietsen.nl. 'Dion is meer dan twee meter lang. En voor mensen die zo lang zijn bestaan normaal gesproken geen racefietsen. De fiets moet zo min mogelijk weerstand opbrengen', vertelt directeur Hans de Bruin. Zijn team heeft maandenlang aan de fiets gesleuteld en heeft stad en land afgezocht naar de beste onderdelen. Beukeboom is al ruim twee weken in Mexico om te acclimatiseren. De voorbereidingen verlopen goed. Tijdens trainingen rijdt Beukeboom goede tijden, waardoor de hoop groeit dat hij ook daadwerkelijk het werelduurrecord gaat verbreken. 'Dion zal heel constant moeten gaan rijden. Het verschil in tijden tussen zijn langzaamste en snelste ronde ligt, behoudens de start, ligt binnen een tiende van een seconde', voorspelt trainer Jim van den Berg.