Horrorcircus komt naar Den Haag

DEN HAAG - Bangeriken kunnen op 4 en 5 januari volgend jaar beter uit de buurt van het Malieveld in Den Haag blijven. Het Circus of Horrors strijkt er dan namelijk neer.

Zwaardslikkers, bloederige acrobaten en angstaanjagende clowns. Voor het circus moet je niet bang aangelegd zijn. 'Het is een lugubere horrorshow die van het begin tot het einde zorgt voor een enorme adrenalinekick', aldus een woordvoerder.

De combinatie van rock, horror en circus is bedacht en wordt gepresenteerd door John Haze. Het horrorcircus is niet voor de kleintjes: bezoekers moeten zestien jaar of ouder zijn.