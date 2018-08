Verdachte moord Mustafa Ates: 'Ik maakte lichaam schoon in opdracht van Karel Pronk'

DEN HAAG - Delftenaar Emiele Z. (48) heeft bekend dat hij het lichaam van de 50-jarige Mustafa Ates na zijn dood heeft schoongemaakt en aangekleed. Hij deed dat in opdracht van de vermoorde Delftse crimineel Karel Pronk, zo verklaarde hij vorige week bij de politie. Dat bleek woensdag tijdens een inleidende zitting in de Haagse rechtbank.

Emiele Z. is na de dood van Pronk opnieuw gehoord door de recherche. De bekende Delftse crimineel werd op 7 augustus vermoord bij koffiehuis Het Kalf in Delft. Volgens Z. gaf Pronk hem ook de opdracht om het lichaam van Ates weg te brengen. 'Hij dacht dat het teruggegeven zou worden aan de familie', zegt zijn advocaat Hajé Weisfelt.

Z. heeft dat geweigerd, vertelde hij aan de politie. Ook ontkent hij nog altijd dat hij Ates, met de bijnaam Mus Beton, heeft gedumpt in Rijswijk. Daar werd het lichaam van de aannemer met Turkse achtergrond op 22 juli vorig jaar ontdekt op een parkeerplaats aan de Van der Kooijweg.



Doodsoorzaak

Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft nog altijd geen uitsluitsel gegeven over de precieze doodsoorzaak van Ates. Wel blijkt dat 'er voor zijn dood geweld op de hals is toegepast', stelt de officier van justitie. Volgens de advocaat van Z. werkte Ates in een drugslab van Pronk in Vlaardingen en is hij daar om het leven gekomen. Volgens het OM zijn er in het huis geen sporen gevonden van een lab. Volgens het OM heeft Pronk mogelijk de opdracht gegeven voor de schoonmaak van het huis.

'Ik geloof niet in die verwurging', zei advocaat Weisfelt. 'Je gaat toch niet een medewerker vermoorden in je eigen drugslab?' Hij denkt dat de dood van Ates mogelijk een ongeluk was. Na onderzoek op het lichaam van Ates vond het NFI in zijn bloed 'een grote hoeveelheid morfine'. Onderzoekers houden de optie open van een overdosis als doodsoorzaak. Weisfelt had gevraagd om de voorlopige vrijlating van Z.. 'Er valt hem eigenlijk niks te verwijten.'



Verdenkingen

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) had gelegen zou Z. nog langer in de cel zijn gebleven. Het OM wilde naar aanleiding van de nieuwe verklaring nog 'het een en ander uitzoeken'. De Delftenaar wordt vervolgd voor de moord op Ates en het wegmaken van zijn lichaam.

De rechtbank bepaalde op de vorige zitting dat Z. niet meer vastgehouden kon worden voor eventuele betrokkenheid bij de dood van Ates. Wel is er nog 'een stevige verdenking' dat Z. het lichaam van Ates heeft weggemaakt, zei de rechter. Toch besloot de rechtbank om Z. vrij te laten, omdat de kans bestaat dat zijn voorarrest bij een eventuele veroordeling langer zou kunnen duren dan zijn uiteindelijke straf.



Elektriciteitskabel

Z. zat al sinds maart in de cel. De politie kwam hem op het spoor nadat zijn dna was ontdekt op de stekker van een elektriciteitskabel, die gevonden werd bij het lichaam van Ates.