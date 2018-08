Groenten gestolen uit volkstuin: 'Ik hoop dat het lekker gesmaakt heeft'

MAASLAND - In de afgelopen drie weken zijn er verschillende keren groenten gestolen uit de volkstuinen op het Tuindershof-complex in Maasland. Uit zeker drie tuinen zijn onder andere sla en wortelen uit de grond gehaald.

'Het is een vervelende situatie', zegt Bas Hoekveen, secretaris van de Volkstuinvereniging Maasland, waar het Tuindershof onder valt. 'Drie weken geleden kreeg ik voor het eerst een mailtje dat iemand wat groenten uit zijn tuin miste. Afgelopen week was het weer raak, nu zijn er bij twee tuinen dingen uit de grond gerukt.'

Volgens Hoekveen moeten de diefstallen 's nachts hebben plaatsgevonden. 'Er zijn altijd wel mensen tot tien uur 's avonds hier aanwezig. En de volgende dag om zeven uur staat er alweer iemand. In de tussentijd moet het gebeurd zijn.'



Geen beveiligingscamera's

Veel aan de situatie doen kan Hoekveen niet. 'Wat moet je doen? We kunnen hier geen beveiligingscamera's ophangen, want we hebben hier geen internet.' Frustrerend vindt hij de situatie wel. Hoekveen: 'Als je zo graag verse groenten wilt, vraag het dan gewoon netjes. Ik hoop maar dat het lekker gesmaakt heeft.'

