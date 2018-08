Geen politiek onderzoek naar gang van zaken rond zelfmoord Willie Dille

DEN HAAG - Er komt voorlopig geen politiek onderzoek naar de gang van zaken rond de vermeende verkrachting en de zelfmoord van Willie Dille. De meerderheid van de Haagse gemeenteraad ziet nu geen rol voor zichzelf weggelegd. Daarmee blijven de vele vragen die er leven rond het trieste lot van het Haagse PVV-raadslid voorlopig onbeantwoord.

Eerder werd al duidelijk dat het Openbaar Ministerie te weinig aanknopingspunten ziet voor een strafrechtelijk onderzoek naar de vermeende ontvoering en verkrachting van het PVV-raadslid. Een aantal oppositiepartijen wil daarom een eigen politiek onderzoek naar de rol van de politie en burgemeester Krikke. 'Maar het is aan politie en justitie om dit te onderzoeken', zeggen collegepartijen D66 en GroenLinks. Ook Groep de Mos en de VVD zijn terughoudend. Ze vinden dat de PVV aan zet is en die heeft voorlopig om rust gevraagd. Daarmee is er geen meerderheid voor een onderzoek.

Het zelfgekozen einde van Dille roept nog altijd veel emoties en vragen op bij velen. Dille plaatste twee dagen voor haar dood op Facebook een filmpje waarin ze zei op 15 maart 2017 te zijn ontvoerd en verkracht door een groep moslims. Nadat ze Omroep West zelf getipt had over het filmpje, heeft ze het ook weer verwijderd. Na haar dood vertelde burgemeester Krikke dat ze Dille meerdere malen heeft aangespoord aangifte te doen. Dat is nooit gebeurd.



Hebben politie, justitie en gemeente goed gehandeld?

Oppositiepartijen CDA, PvdA, HSP, SP en NIDA vinden dat er wel een onderzoek moet komen. Raadslid Danielle Koster van het CDA gaf al aan dat zij wil weten of politie, justitie en gemeente goed hebben gehandeld. Fractievoorzitter Martijn Balster van de PvdA wil een onderzoek om erachter te komen wat er zich heeft afgespeeld. 'Het raakt ook de raad als geheel.'

Voor de hand liggende vragen in een onderzoek zijn of Dille voldoende beveiliging heeft gekregen nadat ze bij burgemeester Krikke vorig jaar haar verhaal deed over de vermeende ontvoering en verkrachting. Zelf zei Dille in het emotionele facebookfilmpje 'dat Krikke en de politie hebben gefaald'.



Er zijn zoveel vragen?

NIDA-raadslid Cemil Yilmaz sluit zich aan bij de wens voor een breed onderzoek: 'Er zijn zoveel vragen ontstaan over wat er gebeurd is. In het kader van transparantie en vertrouwen is het heel belangrijk dat duidelijk is onder welke omstandigheden Dille zelfmoord heeft gepleegd, wat er is gebeurd en wat de rol is geweest van politie en burgemeester.'

De PVV, Dilles eigen partij, zegt later pas met een reactie te komen over de gang van zaken en de rol van de politie en burgemeester Krikke. De partij vindt dat andere oppositiepartijen voor hun beurt praten met hun wens voor een onderzoek.'Ik had het kies gevonden als andere partijen zich terughoudender hadden opgesteld met het schreeuwen van moord en brand. En het initatief bij ons hadden gelaten.'



Rol PvdE-raadslid Arnoud van Doorn

Een andere kwestie die in een onderzoek meegenomen zou kunnen worden, is de rol van PvdE-raadslid Arnoud van Doorn, die volgens Dille achter haar ontvoering en verkrachting zou zitten. Zo'n beschuldiging kan niet zomaar boven de markt blijven hangen, vinden partijen. 'Op dit moment is zijn naam te grabbel gegooid. Als hij onschuldig is, moet dat wel duidelijk worden,' zegt Yilmaz. Van Doorn zelf zegt 'geen problemen te hebben met een onderzoek.'

De grote vraag is wat een raadsonderzoek aan duidelijkheid zou kunnen opleveren. Willie Dille heeft geen aangifte gedaan en het Openbaar Ministerie gaat niet alsnog een onderzoek doen mede omdat Dille zelf weigerde informatie te geven.

LEES OOK: Van de hoofdredactie: Bij het overlijden van Willie Dille

Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 beschikbaar.