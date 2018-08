Wat heeft een brugpieper nodig op school?

REGIO - De stap naar de middelbare school is een grote overgang voor kinderen en ouders. Waar je op de lagere school bij veel activiteiten betrokken werd, lijkt het soms of er een hek om de middelbare staat met daarop: Wegwezen ouders!

Klassenouder, klusvader of luizenmoeder, je bent er voorgoed vanaf. Op hetzelfde bord waarop de ouders worden weggejaagd staat in kleine lettertjes te lezen dat luizen niet voorkomen op hoofden van middelbare scholieren.

Natuurlijk wil je het liefst aan je stoere brugpieper de eerste schooldag een boterhamtrommeltje met een lief briefje mee geven. Of dat wijs is, is een tweede. Want opvallen... dat is het laatste wat een middelbare scholier wil. Welke dingen heeft de brugpieper wel nodig?



Twee telefoons

Als je thuis de vraag stelt aan een voormalig brugpieper in de hoop een goed antwoord te krijgen op de vraag, 'wat is onmisbaar op school?', dan kom je bedrogen uit. Wat volgt is een soort gebrom waaruit je nog net de woorden, 'Niets, doe normaal, het is school,' kan interpreteren.

Waar ouders vaak denken aan een stevige schooltas, gezellig gekafte boeken en een goed gevuld etui, gaat het bij de middelbare scholieren eigenlijk maar om één ding: Ben ik bereikbaar? En aangezien steeds meer scholen eisen dat de telefoons aan het begin van de les worden ingeleverd, heeft de huidige scholier behoefte aan twee telefoons, één om in te leveren en één om te 'snappen'. Het liefst met een grote databundel. En verder is een opgeladen powerbank onmisbaar.





Magister is Big Brother

Een agenda leek vroeger te bepalen bij welk groepje je hoorde en was dus een levensbelangrijke keuze. Nu lijkt deze soms volkomen overbodig, alles staat toch op Magister. Als je Magister nog niet kent, het is de Big Brother voor scholieren. Alles staat er in. Huiswerk, aan- (of af)wezigheid, of de boeken zijn vergeten, of het kind te laat was en natuurlijk de cijfers. Je kan alles meekijken. Of dat verstandig is, wanneer je het aan de voormalig brugpieper vraagt is het antwoord wel duidelijk verstaanbaar: 'Niet op Magister kijken!'