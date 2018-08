Eerstejaars studenten van Quintus schoffelen Leidse tuintjes

LEIDEN - De nieuwe eerstejaars studenten in Leiden hebben nog maar net de introductieweek achter de rug, en nu staan ze ineens tuintjes te schoffelen in een Leidse wijk. Verplicht, want het is een onderdeel van de kennismakingstijd van studentenvereniging Quintus. De vereniging doet dit om eerstejaarsstudenten te verbinden met de stad waarin zij gaan studeren. En de bewoners zijn er blij mee, want de boel knapt er flink van op.

Stichting Present brengt de studenten in contact met inwoners die bepaalde klussen, om wat voor reden dan ook, niet zelf kunnen uitvoeren. Zo'n vijf studenten van Quintus zijn woensdagmorgen hard aan de slag in een overwoekerde tuin in de wijk Meerburg.

'Ze zijn hier een tuin aan het opknappen bij een man die het zelf niet meer kan doen, daar is hij psychisch en fysiek niet toe in staat. En het was wel nodig ook', aldus projectorganisator Doortje van Helden van Stichting Present.



Andere leefomgeving

Ook de studenten zien er het nut wel van in. 'We moeten er ook van bewust zijn dat er mensen in Leiden wonen die het wat minder hebben dan wij, en dat wij ons voor die mensen in kunnen zetten', zegt eerstejaarsstudent Omar.

'Een groep studenten gaat net beginnen in de stad en leren Leiden kennen, maar wel op een beperkte manier: in een studentenverening', vertelt Van Helden. 'Wat wij mooi vinden, is dat ze nu ook bij iemand terecht komen die in een hele andere leefomgeving zit dan zij waarschijnlijk tegen gaan komen.'



Vaker schoffelen?

Of ze tijdens de studententijd vaker vrijwilligerswerk gaan doen? Als het aan eerstejaarsstudent Jordy ligt wel. 'Ik vind het op zich wel leuk en als er vaker groepen studenten zijn op Quintus die dit gaan doen, dan ga ik wel meehelpen.