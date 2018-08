Westlandia, FC Lisse en VVSB door in KNVB-beker; HBS en SJC uitgeschakeld

REGIO - De amateurvoetbalclubs uit onze regio hebben bijna allemaal goede zaken gedaan in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. Westlandia, FC Lisse en VVSB waren woensdagavond te sterk voor hun tegenstanders en maken zich op voor een misschien wel heel mooi avontuur. Ze staan in het hoofdtoernooi van de nationale beker.

Westlandia stond tegen SteDoCo in de rust al met een half been in de volgende ronde. Giovialli Serbony, vorig seizoen nog speler van Rijnsburgse Boys, opende na een kwartier spelen de score, zij het met het nodige kunst en vliegwerk. Na een half uur verdubbelde hij de score. Westlandia zat op rozen en gaf de voorsprong niet meer weg. Al werd het met een benutte penalty vlak voor tijd nog wel even spannend, 2-1.

Bij SJC - FC Lisse, een Bollenderby, was het wat dat betreft spannender. Al was het spel wat beide ploegen lieten zien niet altijd even plezierig om naar te kijken. FC Lisse, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de tweede divisie, kwam voor rust op voorsprong via Leroy Oehlers. Vlak voor tijd stelde FC Lisse de zege veilig, 0-2.



Eenvoudige overwinning

VVSB had in Noord-Brabant weinig moeite met UNO Animo, een tweedeklasser. Tim de Rijk en Patrick Batist zetten de Noordwijkerhoutse ploeg al vlug op voorsprong en legden daarmee de basis voor de overwinning. Vlak voor rust viel de derde treffer van VVSB zelfs (eigen doelpunt), al had UNO daarvoor wel iets teruggedaan.

Tommy Bekooij maakte twintig minuten voor tijd een einde aan de Brabantse illusies, als die er op dat moment nog waren. Hij tekende voor de 1-4. VVSB zette daarna nog even flink aan en liep via Arno Dijkstra en Lovette Felicia uit naar maar liefst 1-6.

HBS

SJC werd dus uit het toernooi geknikkerd en ook HBS is er niet in geslaagd de volgende ronde te bereiken. De Haagse ploeg delfde op eigen veld het onderspit tegen ONS Sneek. HBS kwam nog wel op voorsprong, maar zag de Friese bezoekers daarna de leiding overnemen en, mede door een eigen doelpunt, uitlopen naar 1-3.

HBS-speler Willem Six schoot vlak voor tijd nog prachtig de 2-3 binnen, maar hij kon daarmee een uitschakeling niet voorkomen. Ook Ruben Schaken kon dat niet. Trainer Marcel Koning kan aankomend seizoen beschikken over hem. De 36-jarige aanvaller speelde vorig seizoen ook al in het shirt van de derdedivisionist en leek aanvankelijk te stoppen met voetballen.

Loting

Zaterdag worden de tegenstanders bekend, dan is de loting. Eerder deze week plaatsten Rijnsburgse Boys, Scheveningen en Noordwijk zich al voor het hoofdtoernooi.

Scoreverloop:

Westlandia - SteDoCo 2-1 (2-0): 1-0 Serbony, 2-0 Serbony, 2-1 Dos Santos (strafschop)

SJC - FC Lisse 0-2 (0-1): 0-1 Oehlers, 0-2 n.n.b.

UNO Animo - VVSB 1-6 (1-3): 0-1 De Rijk, 0-2 Batist, 1-2 Van der Loo, 1-3 Van Son (eigen doelpunt), 1-4 Bekooij, 1-5 Dijkstra, 1-6 Felicia

HBS - ONS Sneek 2-3 (1-1): 1-0 De Groot, 1-1 Kuiper, 1-2 eigen doelpunt HBS, 1-3 Lanting (strafschop), 2-3 Six

