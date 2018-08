RIJSWIJK - Vijf mannen hebben woensdagmiddag op de Henri ter Hallsingel in Rijswijk een straatroof gepleegd. Dat laat de politie weten.

Na de roof hebben de blanke mannen van ongeveer twintig jaar oud , het op een lopen gezet. Er is een burgernet-waarschuwing naar buiten gebracht.

Wat er buit is gemaakt is op dit moment nog onduidelijk. De jongens zouden een rolkoffer bij zich hebben en zijn gevlucht in de richting van de Bogaard.