Knooppunt Holland: Route Johan & Astrid - Hoeksche Waard

REGIO - Deze week fietst Johan Overdevest samen met Astrid Kersseboom een knooppuntenroute door de Hoeksche Waard. In het natuurgebied de Oeverlanden Hollands Diep hebben ze een afspraak met een boswachter van Staatsbosbeheer die ze meer vertelt over het vroegere gebruik van wilgen bij het maken van dijken. In de haven van Strijensas stappen Astrid en Johan in een kano en varen het Hollands Diep op. Onderweg vinden ze een mooi picknickplek. Daarna fietsen ze door naar ’s-Gravendeel waar ze aardappels trekken en daar hun eigen chips van maken. Tenslotte krijgen ze een bijzonder drankje aangeboden bij een fruitboer: rode appelsap.

De route door dit bijzondere gebied begint bij knooppunt 10 in de haven van Numansdorp. In deze haven is een Toeristisch Overstap Punt (TOP) en voldoende gratis parkeergelegenheid. Boven aan de haven zijn bankjes neergezet van waar je een mooi uitzicht hebt over de haven. Maar dat is misschien een goed idee voor het eind van de dag, want we fietsen nu eerst naar de knooppunten 26 en 27. Na knooppunt 27 kom je op de buitendijk, één van de vele dijken in de Hoeksche Waard die uit allemaal polders bestaat. Fietsend op deze dijk zie je heel goed hoe de Hoeksche waard is opgebouwd: je kijkt aan beide kanten een polder in.

Na een paar kilometer op de buitendijk zie je aan je rechterhand een parkeerplaats liggen en bij het informatiebord is ook de ingang naar natuurgebied Oeverlanden Hollands Diep. Hiervandaan zie je de Schotse Hooglanders waarschijnlijk al lopen en zie je de lepelaars zoeken naar voedsel in het water. Het is de moeite waard om even van de fiets te stappen en tot de stenen brug dit gebied in te lopen. Vanaf de brug heb je naar beide kanten een mooi uitzicht op het water en zie je ook de inlaat van het Hollands Diep.

Fiets door naar Strijensas. Als je dit dorpje binnenrijdt kom je over een mooie ophaalbrug met de schutsluis. De naam ‘Strijensas’ is afgeleid van de Oudhollandse benaming ‘sas’. Dit betekent schutsluis. De sluis werd in de 17e eeuw gebouwd en is in de 19e eeuw vernieuwd. In 1926 werd de sluis uitgebreid en verlengd. De schutsluis van Strijensas is de laatst overgebleven historische schutsluis van de Hoeksche Waard. De ophaalbrug, eigendom van waterschap Hollandse Delta, is in 2009 gerestaureerd.

Als je over de brug bent, kun je rechts omhoog fietsen naar de jachthaven van Strijensas. Hier kun je onder meer een kano huren en dat is zeker de moeite waard! In een uurtje kun je hiervandaan een prachtige en speciaal uitgezette kanoroute volgen.

Verlaat via de Havenstraat en de Sasseweg Strijensas en fiets door over de Kooilandsedijk naar Steenplaats. Ga vlak voor de Strijensedijk rechts het fietspad op en volg dit tot knooppunt 37. Je bent in de Kooilandse polder. Ga bij 37 rechtsaf de Noord Kavelsedijk op. Deze gaat over in de Schenkeldijk en die volg je tot je linksaf de Melkweg op kunt. Rij die helemaal af en ga dan naar rechts de Mookhoek op. Let op: dit is een wat drukkere doorgaande weg. Na een paar honderd meter ga je linksaf de Langedam op die overgaat in de Eerste Kruisweg. Het is een mooi landbouwgebied waar je doorheen fietst en er is van alles te zien onderweg. De verschillende gewassen, de boeren die op het land aan het werk zijn en natuurlijk de akkerranden die in het voorjaar en de zomer zo mooi in bloei staan. Dat doen de boeren omdat deze bloemen natuurlijke vijanden van de luizen aantrekken, zoals bijvoorbeeld de sluipwesp. Hierdoor hoeven de boeren minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Je komt bij de kruising met de N217, ga hier linksaf en fiets langs deze provinciale weg. Dat is maar een klein stukje want de eerstvolgende weg ga je naar links, de Tweede Kruisweg op. Vervolgens ga je naar rechts de Boendersweg op richting de knooppunten 30 en 31. Je bent hier bij de Binnenbedijkte Maas.

Volg de Ritselaarsdijk (deze buigt af naar links, dus van de Maas af) en fiets door naar knooppunt 24. Ga daar naar rechts, meteen links en de eerste weer rechts. Via Oudesluis rijd je zo over de A29 door naar knooppunt 12. Net na dat knooppunt ga je linksaf de Schoutsdijk op die je blijft volgen tot je linksaf kunt, de Schenkeldijk op. Deze gaat over in de Molendijk. Vlak voordat je hier weer de A29 oversteekt ligt links beneden aan de dijk de fruitkraam waar Astrid en Johan rode appelsap te drinken kregen. In het najaar is deze bijzondere appelsap bij De Ruiter Fruit in Numansdorp verkrijgbaar.

Steek de A29 over, volg de dijk naar de knooppunten 9 en 10 en je bent weer in de haven van Numansdorp. Tijd om even op het bankje boven aan de haven te gaan zitten en na te genieten van de mooie tocht die je achter de rug hebt!