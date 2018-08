Vakantiespel in Alphen aan den Rijn na zestig jaar nog steeds een succes

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is voor veel kinderen in Alphen aan den Rijn misschien wel het hoogtepunt van hun vakantie: het vakantiespel. Tijdens de traditionele spelletjesweek in de laatste week van de zomervakantie zijn er op verschillende plekken in de stad activiteiten. Dit jaar is het een bijzondere editie, want het evenement bestaat zestig jaar.

Voor Saskia Bogers, de dochter van de oprichter van het vakantiespel, is dit een behoorlijke mijlpaal. 'Ik denk dat mijn vader dit ook heel graag had willen meemaken. Het maakt mij trots als ik zie hoe dit is uitgegroeid tot zoiets groots.' En groot is de organisatie na zestig jaar zeker. In totaal doen er 1700 basisschoolleerlingen uit Alphen aan den Rijn mee. Die op hun beurt weer begeleid worden door vijfhonderd vrijwilligers.

De hele week staat in het teken van plezier en vertier. Zo is er een luchtkussenfestival en een vossenjacht. Volgens Saskia is het programma de afgelopen tientallen jaren wel veranderd. 'Het is heel erg gemoderniseerd. Vroeger deden we aan zaklopen en gebruikten we tijdens de afsluiting papieren lampionnetjes in plaats van elektrische lantaarntjes. Deze vlogen nog weleens in de brand.'



Samen leuke dingen doen

Voor veel kinderen is het vakantiespel ook een weerzien met hun vriendjes en vriendinnetjes na een lange vakantie. 'Ik vind het heel leuk om nu al mijn vrienden te zien en dat we nog samen leuke dingen kunnen doen voordat we weer naar school moeten', zegt een deelnemer.

