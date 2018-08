Werkstraf voor autohandelaar na verkopen 36 auto’s van overleden broer

DEN HAAG - Een 30-jarige autohandelaar uit Boxtel is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. Hij verkocht het wagenpark van zijn broer uit Den Haag, kort nadat deze bij een auto-ongeval in Pakistan om het leven was gekomen. Hij stak de opbrengst in eigen zak. De weduwe van de Hagenaar, die erfgenaam en dus eigenaar was, kreeg niets.

De 36 auto’s stonden op een bedrijventerrein in Benthuizen. Twee weken na het overlijden van de broer, tijdens een bezoek in 2013 aan zijn geboorteland Pakistan, waren ze allemaal verdwenen. De autohandelaar zou ze voor enkele honderden euro’s euro per stuk verpatst hebben. Via België zou een deel van de auto’s naar Afrika verscheept zijn.

De 30-jarige verdachte had in de woning van zijn broer in Den Haag de autopapieren uit een kluis gehaald en de auto’s overgeschreven op naam van de koper. Zijn schoonzus herstelde toen nog in een Pakistaans ziekenhuis van haar verwondingen van het ongeluk.



'Alleen aan zichzelf gedacht'

'De verdachte heeft misbruik van de situatie gemaakt door snel de voorraad van zijn broers bedrijf te verkopen en de opbrengst in eigen zak te steken', meent de Haagse rechtbank. 'Hij heeft alleen maar aan zichzelf gedacht en de rechten en belangen van zijn schoonzus en haar drie kinderen genegeerd.'

De rechtbank veroordeelt de autohandelaar tot een werkstraf van 180 uur en de betaling van dertienduizend euro aan zijn schoonzus. De verdachte ontkende zich verrijkt te hebben. Hij zou alleen tien auto’s die zijn broer al had verkocht, naar de nieuwe eigenaar doorgesluisd hebben.



'Netjes afhandelen'

'Ik wilde alles netjes afhandelen', zei hij twee weken geleden tijdens de strafzitting. In Pakistan is het volgens hem gebruikelijk dat broers optreden als zaakwaarnemer bij sterfgevallen in de familie. De verkoop van de tien auto’s had hem geen cent opgeleverd. De rechtbank hecht geen waarde aan het verhaal.

De officier van justitie eiste twee weken geleden ook al een werkstraf van 180 uur tegen de man uit Boxtel. Omdat de zaak lang op de plank was blijven liggen, was een zwaardere straf niet gerechtvaardigd, aldus de officier.