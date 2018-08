Vermiste Nsimire Massembo in goede gezondheid aangetroffen

DEN HAAG - De sinds 27 juli vermiste Nsimire Massembo uit Den Haag is terecht. Dat bericht heeft de politie zojuist naar buiten gebracht. Het 14-jarige meisje is in goede gezondheid aangetroffen.

Agenten vonden Nsimire woensdag na een tip in Den Haag. Ze is meegenomen naar het bureau, waar nu wordt gekeken hoe het met haar gaat en wat zij nodig heeft. 'Heeeel blij', reageert vader Baderha Massembo. 'Ik heb het ook gehoord, maar ik heb haar nog niet gesproken.'

Nsimire was sinds vrijdag 27 juli vermist. Ze kwam die dag niet op het afgesproken tijdstip thuis en haar familie kon haar niet bereiken. Op zaterdag 28 juli werd ze voor het laatst gezien. Sindsdien ontbrak van haar ieder spoor. Uit technisch onderzoek bleek dat de mobiele telefoon van Nsimire op 2 en 4 augustus nog actief was in het gebied rondom het Newtonplein. Ook werd vastgesteld dat de OV-chipkaart van Nsimire nog gebruikt was op zondag 29 juli.



'Welkom thuis!'

Vader Baderha Massembo hoopt Nsimire nog vanavond in zijn armen te kunnen sluiten, maar het is de vraag of dat gaat gebeuren. 'Ik weet nog niets, ik wacht op de politie', zegt hij. Vader heeft altijd hoop gehouden. 'We hebben altijd vertrouwen gehad dat het goed zou komen. We hebben gewoon kunnen slapen.' Wat is het eerste dat hij Nsimire straks zal zeggen? 'Welkom thuis!'

Wat er de afgelopen weken precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie heeft er altijd rekening mee gehouden dat Nsimire is weggelopen en dat ze mogelijk hulp heeft gekregen bij haar verdwijning.

