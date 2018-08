Deel dit artikel:











Grote politieactie in Delft na ontdekken wapens in huis De politie pakte groots uit (foto: Regio15)

DELFT - In Delft is woensdagavond een grote politieactie geweest. De Caspar Fagelstraat en omliggende straten werden aan het begin van de avond afgezet na de vondst van wapens in een huis. Uiteindelijk bleek het te gaan om airsoftwapens, waar de bewoner van het huis een vergunning voor had.

Volgens nieuwssite Regio15 ontdekte een jongetje die op bezoek was bij zijn vriendjes de wapens. Hij schrok daar zo van dat hij zijn ouders waarschuwde. Zij alarmeerden meteen de politie, die vervolgens met kogelwerende vesten en de hondenbrigade groots uitpakte. 'Dit soort meldingen nemen we altijd serieus', laat een politiewoordvoerder aan Omroep West weten. Uiteindelijk liep alles met een sisser af. Er is niemand aangehouden. LEES OOK: Arrestatieteam houdt man aan na dreigen met vuurwapen