Haags stel maakt aardbeving Lombok mee en start inzamelingsactie

DEN HAAG - Onder de noemer 'Van Lowlands naar Lombok' zamelt het Haagse stel Kim van Roijen en Rick Kuyper tentjes en andere campingattributen in, voor de slachtoffers van de aardbevingen op het Indonesische eiland.

De Hagenaars waren zelf op het eiland tijdens de eerste zware aardbeving op 29 juli. 'Het was heel eng. Het voelt alsof de grond bobbelt. Alles om je heen gaat heen en weer. En het doet iets met je evenwicht, je kan niet meer lopen', vertelt Kim van Rooijen tegen Omroep West. Direct na de beving ontstond er paniek. 'Het duurt slechts een paar seconden, maar je gaat direct in overlevingsmodus. Iemand riep dat we de tent uit moesten rennen. Daarna zijn we naar het hoogste punt gegaan.'

Kuyper en Van Roijen waren niet op de plek met de meeste schade. 'Wij verbleven op een camping in het midden van Lombok. We hebben wel scheuren in huizen gezien, maar geen enorme verwoestingen', vertelt Van Roijen. 'De dagen na de beving was er veel angst en wanhoop, tenten werden opgebouwd. Maar mensen wisten niet waar ze aan toe waren.'



Inzamelingsactie

Om de slachtoffers te helpen, start het Haagse koppel een inzamelingsactie. 'Er zijn een hoop tenten nodig. Aangezien Lowlands net is geweest, vonden we 'Van Lowlands naar Lombok' wel een goede titel. Maar ook andere tenten en attributen zijn welkom natuurlijk.'

Daarnaast komt er ook een benefietavond op 15 september in het kunstatelier Make It Art Worthy aan de Noordwal 18 in Den Haag. 'Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom om een hapje te eten, naar muziek te luisteren, zelf mee te doen met de jamsessies. Er is geen entree om het voor iedereen toegankelijk te houden. Iedereen kan zelf beslissen hoeveel men doneert voor Lombok.'