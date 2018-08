Dion Beukeboom stunt niet met werelduurrecord wielrennen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is niet gelukt. Dion Beukeboom heeft het werelduurrecord wielrennen woensdag niet verbroken. De renner van het Vlasman Cycling Team uit Alphen aan den Rijn kwam tot 52,757 kilometer, de vijfde afstand ooit, zo'n anderhalve kilometer tekort om het record van Bradley Wiggins (54,526 kilometer) aan te scherpen.

Exact om 21.00 uur Nederlandse tijd, 14.00 uur lokale tijd, klonk het startschot. Vanwege de weersvoorspellingen werd een dag voor de recordpoging het aanvangstijdstip met een uur verlaat om de best mogelijke fietsomstandigheden te creëren.

In het Mexicaanse Aguascalientes moest het gaan gebeuren. De stad ligt op 1870 meter hoogte en is voor wielrenners hetzelfde als wat Calgary (Canada) voor schaatsers is. Vanwege de luchtdruk zijn de omstandigheden op hoogte optimaal om zo ver mogelijk te rijden, of zoals in het schaatsen: een zo snel mogelijke tijd te schaatsen.



Hoop snel vervlogen

Het grote doel van Beukeboom: 218 rondjes van 250 meter én een beetje, namelijk 26 meter, rijden op de wielerbaan van de Bicentenary Velodrome in exact zestig minuten. Tijdens trainingen vlak voor de recordpoging bleek dat het erin zat. Volgens zijn coach Jim van den Berg zou Beukeboom tot 54,6 á 54,8 kilometer kunnen komen, kortom een verbetering van ongeveer één ronde.

Maar het lukte niet. In de openingsfase reed Beukeboom keurig rondjes 16,4 seconden, maar nog voor de helft van de race noteerde hij 16,8 en 16,9. Beukeboom kon het tempo niet vasthouden en moest al vroeg het werelduurrecord loslaten. Hij verbrak wel de beste Nederlandse prestatie van Thomas Dekker uit februari 2015. Die kwam op dezelfde baan in Mexico tot 52,221 kilometer in een uur.

