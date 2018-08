Deel dit artikel:











Auto vat vlam in Den Hoorn en brandt volledig uit Van het voertuig is weinig meer over (foto: Regio15)

DEN HOORN - Een auto is woensdagavond laat op de N223 bij Den Hoorn in de brand gevlogen. Er raakte niemand gewond, maar volgens nieuwssite Regio15 was de bestuurder wel behoorlijk geschrokken. Op foto's is te zien dat het een behoorlijke brand was.

Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk. Een tweede brandweerauto werd opgeroepen om het vuur te bestrijden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig, meldt Regio15. De weg is tijdelijk afgesloten geweest.