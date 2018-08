Deel dit artikel:











112-dag in Zuiderpark in Den Haag Brandweer | Foto: Jens van Pieterson)

DEN HAAG - In het Zuiderpark in Den Haag wordt donderdag weer de 112-dag Haaglanden gehouden. De toegang is gratis. De dag die georganiseerd wordt door de Veiligheidsregio Haaglanden trok in 2015 ruim 50.000 bezoekers.

Brandweer, politie, ambulance maar ook defensie pakken dit jaar grootst uit. Er zijn demonstraties van politiehonden, de traumahelikopter en je kan duiken met de brandweer. Je kan ook kennis maken met meer dan 100 voertuigen van de hulpdiensten. Er worden ook tips gegeven om inbraken en brand voorkomen. Aan het einde van de dag is er een schuimparty. De dag duurt van 10.00 uur tot 16.30 uur.