Kind bijna gewurgd door sjaal: politie zoekt redder in nood

DELFT - De ouders van een kindje dat afgelopen zondag verstrikt raakte met een sjaal in een wiel van een fiets zijn op zoek naar de automobilist die hulp bood.

Het kind van bijna anderhalf zat bij zijn vader achterop de fiets. Op de Wateringseweg in Delft ging het mis ter hoogte van de oude gistfabriek. De sjaal van het kind raakte los en kwam in het wiel van de fiets terecht, waardoor het kindje bijna werd gewurgd. Een automobilist zag dat het kind op een vreemde manier scheef achterop de fiets van de vader zat. Die had zelf nog niets in de gaten.

De automobilist trok de aandacht van de vader en samen probeerden ze het kindje van de sjaal te bevrijden. De opa van het kind zegt dat zijn kleinzoon toen al bewusteloos was. Toen de ambulance was aangekomen, is de automobilist die had geholpen zelf weer weggereden.



'We zijn enorm blij'

De familie van het kind is de man enorm dankbaar. 'Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als hij niet had geholpen', zegt de opa. Daarom zoekt de familie de man. 'We willen hem echt heel graag bedanken.' Ook de politie Delft doet een oproep op Facebook om de ouders in contact te brengen met de behulpzame automobilist.



Het kindje heeft aan het voorval niets overgehouden. 'Hij is naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij neurologisch onderzocht en hebben ze een nekscan gemaakt. Daar kwam gelukkig uit naar voren dat hij niets heeft opgelopen.' De jongen moest wel een nachtje ter observatie in het ziekenhuis blijven, maar is nu weer thuis.