Het is uit met de pret: De files komen weer terug

DEN HAAG - Vrijdag moeten we nog even genieten van de rust, want vanaf maandag zijn de dagelijkse files weer terug. Dan gaan de kinderen weer naar school en wordt het leven 'langzaam weer normaal'. Dat zegt Cees Quax van de ANWB Verkeersinformatie tegen Omroep West.

'Je zag het deze week al in Brabant', zegt Quax. 'En over twee weken is heel Nederland weer terug.' Volgens hem is het niet zo dat er dan weer meteen elke dag 500 kilometer file in heel Nederland staat.

'Nee, niet heel Nederland is weer terug van vakantie. Veel mensen zonder kinderen gaan in september weg.' Maar daarna is het wel echt uit met de pret. Quax: 'Eind september, begin oktober begint het herfst te worden en dan staan we allemaal gewoon weer in de normale ochtendspits.'





'Mensen willen om zes uur thuis zijn'

De afgelopen zes weken was er nauwelijks een ochtendspits. 'In heel Nederland stond toen 30, maximaal 40 kilometer file.' Opvallend is dat er wel een 'soort van' avondspits was. Maar dat is makkelijk te verklaren, zegt de ANWB-filelezer.

'Mensen komen terug van het recreatiepark of het strand. En er zijn ook veel Nederlanders die gewoon doorwerkten of in eigen land op vakantie gingen. Die wilden meestal toch om zes uur weer thuis zijn', aldus Quax.



Avondspits stelde ook nauwelijks iets voor

Toch was er nauwelijks sprake van een echte avondspits. 'Hier en daar waren er wel wat files, maar veel was het niet. Er stond een kilometer of 80 tot 100.' Wie zich op een echte avondspits verheugt, moet dus nog even geduld hebben.

