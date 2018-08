ADO-trainer Groenendijk kiest voor gemaskerde Falkenburg in de spits

DEN HAAG - Na twee competitiewedstrijden wacht ADO Den Haag nog altijd op de haar eerste punten in de competitie. Vrijdagavond komt promovendus Fortuna Sittard op bezoek en gaat ADO met de gemaskerde Erik Falkenburg voor de eerste driepunter. 'Je hebt de training gezien. Hij loopt natuurlijk met dat masker. Ik wil daarom nog wel met Falkenburg en de medische staf zitten. Het moet wel goed zitten om een wedstrijd in de Eredivisie te spelen', aldus Groenendijk een dag voor de wedstrijd tegen Fortuna.

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk kiest voor Erik Falkenburg in de spits. De aanvaller ontbrak afgelopen week in de wedstrijdselectie wegens een gebroken neus. Tegen Fortuna Sittard speelt hij met een masker. Danny Bakker is onzeker voor de derde speelronde. Hij wordt vervanger door John Goossens.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘We hebben een vervelende start met twee nederlagen. Vooral vorige week denk ik dat wij helemaal niet zo slecht hebben gespeeld, over de eerste wedstrijd was ik ontevreden over het spel. Vorige week hebben we bepaalde fases echt goed voetbal gespeeld en ook heel veel gecreëerd. Dat neem je mee tegen Fortuna.’

Uitgelicht:

De laatste editie tussen ADO Den Haag en Fortuna Sittard was op 19 oktober 2007. In eigen huis won ADO door doelpunten van Lex Immers, Virgilio Teixeira en Aleksander Rankovic met 3-0.

Mis niets van ADO Den Haag – Fortuna Sittard:

Komende vrijdag is Omroep West natuurlijk aanwezig in het Cars Jeans Stadion. Het liveverslag van Jim van der Deijl en co-commentator Randy Wolters is vanaf 19.55 uur te volgen via 89.3 Radio West of deze link. Ook via de social media-kanalen van Omroep West Sport hoef je niets te missen.