Man zakt door dak tijdens weghalen asbest De schuur op de achtergrond | Foto: Regio 15

HAZERSWOUDE-DORP - Op de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude-Dorp is donderdagochtend een man door het dak gezakt en meters naar beneden gevallen. Het slachtoffer was bezig met het weghalen van asbest, zegt de brandweer. De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Het ambulancepersoneel gebruikte beschermende kleding om de man uit de schuur te halen. De man werkt voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van asbest. De werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd. Het is niet bekend hoe de man door het dak kon vallen.