Ongeopende brief aan Otto Frank te zien in Museum voor Communicatie

DEN HAAG - De ongeopende brief aan Otto Frank, de vader van Anne Frank, komt tijdelijk naar het Museum voor Communicatie in Den Haag. De brief is afkomstig van een verzekeringsmaatschappij en werd onlangs ontdekt door de medewerkers van een veilinghuis.

De brief werd in 1942 naar de woning aan het Merwedeplein in Amsterdam gestuurd, waar het gezin Frank toen niet meer woonde. Ze zaten al verscholen in het Achterhuis, waardoor de brief Frank nooit bereikte.

De envelop en inhoud zijn afkomstig van de Britse Verzekeringsmaatschappij Gresham lokaal Amsterdam. Op de voorkant van de brief is met potlood 'onbekend' geschreven en staat een stempel 'TERUG AFZENDER'. Op de achterkant is de stempel 'woont niet op ... / nader adres in de wijk onbekend' te zien en zijn nogmaals het adres en de datum met de hand geschreven.



Openingsbod van 500 euro

De bijzondere brief wordt op 21 september geveild door Veilinghuis Corinphila in Amstelveen. Het openingsbod is 500 euro.

Wie dat er niet voor over heeft maar de brief toch met eigen ogen wil zien, kan tussen 25 en augustus en 9 september in het museum terecht.

