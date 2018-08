Economische groei? Aantal klanten voedselbanken daalt maar een beetje

REGIO - Ondanks de aantrekkende economie zijn er nog volop gezinnen in onze regio die afhankelijk zijn van voedselbanken. Volgens de vrijwillige medewerkers van de voedselbanken in Gouda en Den Haag blijkt uit cijfers dat het aantal mensen dat een beroep moet blijven doen op de voedselbank slechts licht daalt.

Volgens Corry Schouten van de voedselbank in Gouda zijn daar meerdere oorzaken voor. 'In 2016 verstrekten we nog veel pakketten omdat er ook een toestroom was van vluchtelingen. Die kregen dan gedurende 3 maanden pakketten. Tegenwoordig zijn er nieuwe formulieren en is de screening scherper. Daardoor komen minder mensen in aanmerking voor voedselhulp', vertelt ze in Muijs in de Morgen op Radio West.



Ook in Den Haag

Voor Schouten staat als een paal boven water dat de aantrekkende economie nog niet voor iedereen vruchten afwerpt. 'Het ligt niet aan de economie dat er minder voedselbankklanten zijn. Die mensen zitten ook vaak nog langdurig met schulden, dus ook als ze een baan hebben, kloppen ze vaak nog een of twee jaar bij de voedselbank.'

Ook bij de Haagse voedselbank wordt een lichte daling van het aantal voedselbankklanten geconstateerd. 'Voor de nabije toekomst voorspel ik dat de voedselhulp lichtjes afneemt en dat mensen ook minder lang de voedselbank nodig hebben', zegt fondswerver Ton van Schie.



Onduidelijk is of het ook structureel beter gaat met de mensen die van de voedselhulp afhankelijk zijn. 'In de afgelopen 15 jaar hebben we zo'n daling wel vaker gezien. Het gaat om een daling van slechts een paar procent.'

