Organisator Westland Kros failliet De Westland Kros - Foto Omroep West

WESTLAND - Het is nog maar zeer de vraag of er volgend jaar wel een nieuwe editie van de Westland Kros plaats zal vinden. De organisatie achter het Westlandse muziekevenement is sinds woensdag failliet, meldt mediapartner WOS.

Frank Bierkens, manager Experience Express Productions BV laat per mail weten dat hij de meeste Westlandse bedrijven nog wel (deels) heeft kunnen betalen. Er is nu een curator aangesteld voor het verdere verloop. LEES OOK: De Westland Kros trekt ruim 6000 mensen