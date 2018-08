Onderzoek naar lekkende raadsleden Westland

WESTLAND - Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland denken dat raadsleden vertrouwelijke informatie hebben gelekt over de mogelijke komst van een tweede polenhotel. Het college is daarom een onderzoek gestart.

Het gaat om de afspraken die zijn gemaakt in de besloten vergadering vorige week dinsdag over eventuele huisvesting van arbeidsmigranten op een bedrijventerrein bij Maasdijk. De raadsleden moesten daarover tot 17 augustus hun mond houden. Het college denkt dat er toch gelekt is, daarom wordt nu onderzoek gedaan.

'Het college is op basis van de constatering dat de afgesproken geheimhoudingstermijn niet lijkt te zijn gerespecteerd, een onderzoek gestart naar de gang van zaken', stelt de memo. De gemeenteraad zal op de hoogte worden gehouden over uitkomsten en eventuele vervolgstappen. Het doen van aangifte wordt hierin meegewogen.



Gat in het bestemmingsplan

De gemeenteraad van Westland werd afgelopen week teruggeroepen van reces om te spreken over een 'gat' in het bestemmingsplan voor het meest westelijke gedeelte van industriegebied Honderdland in Maasdijk. Het plan kon nogal ruim geïnterpreteerd worden, waardoor er niet alleen een normaal hotel, maar ook een arbeidsmigrantenhotel kon komen.

De raad is in meerderheid tegen de komst van een dergelijke overnachtingsplaats omdat ze de arbeidsmigranten graag meer willen verspreiden over de gemeente. Een slimme ondernemer verstuurde alsnog op tijd een aanvraag voor de bouw van een arbeidsimigrantenhotel.



Memo

Het college laat nu in de memo weten dat de kwestie van het arbeidsimigrantenhotel op Honderdland al begin juli begon. Toen werd een aanvraag gedaan voor een 'logiesfunctie voor arbeidsmigranten'. Die aanvraag werd ingetrokken, maar omdat het van een onbekende partij kwam was het voor het college aanleiding voor nader onderzoek.

De aanvraag die er nu toch ligt wordt getoetst op volledigheid en eventuele strijd met het bestemmingsplan. Door het besluit van de raad vorige week zullen nieuwe aanvragen worden aangehouden.

LEES OOK: De feiten op een rij: een woelige week in het Westland