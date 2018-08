Man opgepakt die vermiste Nsimire mogelijk hielp verdwijnen

DEN HAAG - Een 33-jarige Hagenaar is door de politie gearresteerd omdat hij de 14-jarige Nsimire tijdens haar wekenlange vermissing onderdak zou hebben geboden. De man werd woensdagavond door de politie op straat aangehouden.

Kort nadat Nsimire werd gevonden, kwam de identiteit van de Hagenaar boven in het politieonderzoek. Hij wordt op het politiebureau verhoord over zijn betrokkenheid bij de verdwijning van het meisje. Hij wordt er officieel van verdacht een minderjarige aan het ouderlijk gezag te hebben onttrokken.

Woensdagmiddag kwam bij de politie een tip binnen van iemand die Nsimire op straat had gezien in Den Haag. Daar werd ze even later inderdaad gevonden. 's Avonds werd de 33-jarige man aangehouden.



Vermissing

Sinds vrijdag 27 juli werd het meisje vermist. Ze kwam die dag niet op het afgesproken tijdstip thuis en haar familie kon haar niet bereiken. Op zaterdag 28 juli werd ze voor het laatst gezien. Sindsdien ontbrak van haar ieder spoor. De politie heeft er altijd rekening mee gehouden dat Nsimire is weggelopen.

