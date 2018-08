Heb jij een schat in huis? Laat het dan taxeren bij Omroep West!

DEN HAAG - Het Chinese vaasje van tante Jo, opa’s bijbel, het olieverfschilderijtje dat je ooit op een rommelmarkt kocht: veel mensen hebben wel iets dierbaars in huis staan waarvan de waarde onbekend is. Dit is je kans om het te laten taxeren! En wie weet word je schathemeltje rijk...

Voor het gloednieuwe televisieprogramma ‘Verborgen Thuisschatten’, vanaf 12 september op TV West, zijn we op zoek naar mogelijk waardevolle objecten met een persoonlijk verhaal. Want hoe leuk is het als dat Delftsblauwe bord ineens een vermogen waard blijkt te zijn? Of dat je eindelijk weet waar dat geborduurde wandkleed uit het huis van je oma vandaan komt en hoe oud het is.



Wat moet je doen?

Maak goede detailfoto’s van het object en mail ze samen met je adresgegevens en telefoonnummer naar museumschatten@omroepwest.nl Schrijf er ook bij wat het verhaal achter het object is. Hoe ben je eraan gekomen? Heeft het emotionele waarde voor jou? Wij laten de foto’s zien aan deskundige taxateurs van het Venduehuis. Omroep West zoekt echt bijzondere objecten, dus geen ingelijste posters of duizend-in-een-dozijn serviezen. Mocht het verhaal in het programma komen, dan filmen we bij jou thuis. Vanzelfsprekend gaan we hier discreet mee om.

